二刀流完全復活を目指すドジャースの大谷翔平（30）が思わぬ訴訟トラブルに巻き込まれている。大谷の代理人を務めるネズ・バレロ氏とともに、ハワイ島での総額2億4000万ドル（約355億円）規模の高級住宅開発プロジェクトをめぐって、契約妨害や不当利得などを理由に訴訟を起こされたという。スポーツ紙デスクが解説する。

【写真】大谷翔平が広告塔に起用されていた「豪華ハワイ別荘」不動産販売会社のページ。ほか、真美子夫人を連れ着工式に足を運んだときの1枚も

「このプロジェクトは広大な土地に全14戸の戸建て（平均価格約25億円）を建てるというもの。日本やアジア市場への宣伝役として大谷とスポンサー契約を結んだ。大谷が入居者第1号として1軒を購入し、日本のメディアでも『豪華ハワイ別荘』として大きく取り上げられた。

ただ、今回の訴状によれば、バレロ氏は金銭的利益のためにプロジェクトを担う不動産投資会社側にたびたび譲歩を要求し、従わないと大谷を契約から引き揚げると示唆。原告となったのはプロジェクトの開発者と不動産ブローカーの2人で、バレロ氏が不動産投資会社に働きかけたために解雇されたと主張しています。

2人はバレロ氏により建設利益や販売手数料、管理報酬を失うとして訴訟を起こしたのです。大谷自身も契約上の誠実義務が適用されるべきだとして巻き添えで訴えられた形です」

バレロ氏の所属事務所がコメントしていないため原告側の主張しか判明していないが、大谷が広告塔として関わった案件で訴訟に巻き込まれるのは今回が初めてではない。大谷は、暗号資産（仮想通貨）大手交換所の「FTXトレーディング」と長期契約を結び、ブランド向上のためのアンバサダーを務めていた。しかし、2022年に同社が破綻したことで投資家からの集団訴訟の被告として提訴された。

本業よりも大きい手数料

「関連ビジネスは代理人任せ。大谷は仮想通貨が何かも把握していない」というのは、『完全メジャーリーグ・完全データ選手名鑑2025』の編著者で、スポーツライターの友成那智氏だ。そのことが訴訟でも重要だと指摘する。

「FTXトレーディングの事件では大谷のほか、女子テニスの大坂なおみ、NFLのトム・ブレイディ、NBAのステフィン・カリー、スーパーモデルのジゼル・ブンチェン、コメディアンのラリー・デヴィッドらが同様に訴えられました。裁判所は著名人らがFTXが詐欺であることを知っていたとは証明されず、共謀を立証できないとして訴えを棄却しています」

とはいえ、なぜ広告をめぐったトラブルが相次ぐのか。背景には、代理人側が巨額の関連ビジネスに注力したくなる構造があると友成氏は言う。

「球団との契約交渉など、通常の業務で代理人が受け取る手数料はMLBでは上限が5％と決まっていますが、こういったビジネスは他の例を見ても15％ぐらいの手数料が入るでしょう。本業の代理人より関連ビジネスのほうがインセンティブはいいわけです」

こうしたビッグビジネスに積極的に手を出せるのは、大谷とバレロ氏の関係性ゆえだという。

「自身の報酬を上げるためにとにかく高額の契約を目指して吹っかける代理人が少なくないなか、バレロは大谷の二刀流実現を含め選手の希望に最大限寄り添い、球団と交渉してくれる。大谷は本業の代理人としてバレロに絶大なる信頼を置いており、サイドビジネスで多少のトラブルに巻き込まれても解任することはないでしょうね」（友成氏）

本業の差し障りにならないことを願いたい。

※週刊ポスト2025年8月29日・9月5日号