大谷翔平選手が自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンの写真を投稿しました。7日、大谷選手が26打席ぶりにヒットを記録しこの日は2安打1打点1盗塁の活躍を見せ、ドジャースの勝利に貢献しました。ヒットを記録した動画や写真の後に、デコピンの写真を自身のSNSに投稿。足元が見えているのでどうやら飛びついている瞬間のようです。デコピンも大谷選手の活躍に喜んでいるのか、それとも敵地での2カードの連戦終わりの主人の帰