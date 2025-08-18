¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¡ÇòÄ»æÆºÈ¿¿¤¬¼ç¾°Ê¾å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò³ä
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè12Æü¡¦3²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©3¡½2À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ê2025Ç¯8·î17Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÇòÄ»¤Ï¡¢¹â¹»Æþ³ØÁ°¤Ë¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ç¾¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀäÂÐÅª¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¿´¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï¼ç¾°Ê³°¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¼ç¾¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÌòÌÜ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£¿·¥Á¡¼¥à·ëÀ®Á°¤Ë»ØÆ³¼Ô¤«¤é¼ç¾½¢Ç¤¤òÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤â¼ó¤ò½Ä¤Ë¤Ï¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÁª¼ê¤ÏÇòÄ»¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¡ÖÇòÄ»¤¬¡È»î¹çÃæ¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤Ã¤È¼ª¤ò·¹¤±¤è¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤¬Áª¼ê¤Ë¿»Æ©¤·»Ï¤á¤¿¡×¡£¸ª½ñ¤Ï¼ç¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î²°Âæ¹ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¡¦²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë