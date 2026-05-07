2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/12/27）。【画像】「左目にはラップを巻いて」「自分の顔を見た時の絶望が…」中3で顔面麻痺になったSHIBUKIさんのこれまでの写真を見る＊＊＊14歳の時に「海綿状血管腫」を発症し、左顔面と右半身に麻痺が残ったSHIBUKIさん。それまではモデルを目指していたSHIBUKIさんは自分の変わりよ