岐阜・恵那市の中学2年生が、シャンプーボトルの詰め替え時に発生する“液だれ”を解決するボトルを制作し、県の発明コンテストで金賞を受賞した。このボトルは意匠権を取得し、現在は特許を申請中で、大手企業と手を組み商品化に向けて動いているという。詰め替えラクラク！画期的なシャンプーボトルノズルの横に別の穴が開いたシャンプーボトル。この穴のキャップ部分を開けると、シャンプーを補充することができる。中身を詰め