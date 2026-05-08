私はアサミ（40代）。旦那のケンシロウ（40代）と結婚して、今は中学生のジュリと小学生の息子がいます。私たち家族は大きな喧嘩もなく、穏やかに暮らしています。旦那も温厚な性格で、めったなことでは怒りません。私も子どもたちを叱ることはしますが、感情的に怒ったりはしないと思います。子どもたちも手がかるタイプではありませんでしたが……ジュリは予想がつかないことをするというか、今回のこともかなり私の想像を超えた