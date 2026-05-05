目の前には、大好きなキャラクターを模したとっても可愛い立体ケーキ。本来なら大喜びするはずの瞬間だが、子どもたちは、まさかの号泣！ 【写真】「顔は切らず」思いのほかダイナミックに切られちゃいました Treadsに投稿され話題となっているのは、くりこ（kurikomanga）さんが撮影した、次男の4歳の誕生日会での一コマだ。 準備されたのは、愛らしい表情をした、ジブリのトトロ型のケーキ。しかし、