¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÄº¾å¤Çµ±¤¯ÇòÅí¡¢³ä¤ë¤ÈÃæ¤«¤éà¥¢¥¤¥Äá¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡²¬»³¸©¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬à²¬»³á¤¹¤®
¿·Á¯¤ÊÅí¤¬¤Þ¤ë¤Þ¤ë1¸Ä¤Î¤Ã¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡½¡½¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤Ï¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¬»³ÇòÅí¤ò´Ý¤´¤È1¸Ä»È¤Ã¤¿à¥Ñ¥Õ¥§á¤ò¸«¤ë
2025Ç¯¤â¥¥é¥¥é¤¤ì¤¤¤ÇìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¤ä¤Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
JR¿·¶¶±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë²¬»³¸©¤ÈÄ»¼è¸©¤Î¶¦Æ±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ ¿·¶¶´Û¡×2³¬¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¥«¥Õ¥§¡Ö¤â¤â¤Æ¤Ê¤·²È¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¬»³ÇòÅí¥Ñ¥Õ¥§2025¡ÁÇòÅí¤Þ¤ë¤´¤ÈìÔÂô°ì¸Ä»È¤¤¡Á¡×¡ÊÀÇ¹þ2500±ß¡Ë¤À¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ö²¬»³ÇòÅí¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£²¬»³ÇòÅí¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÇòÅí¡×¡ÊÀÇ¹þ1800±ß¡Ë¤ä¡ÖÀ¸ÇòÅí¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1200±ß¡Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¤ËÇòÅí¥¼¥ê¡¼¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥«¥Ã¥ÈÇòÅí¤ò¾è¤»¤¿¡ÖÇòÅí¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ1000±ß¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇòÅí¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È°ì½ï¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö²¬»³ÇòÅí¥Ñ¥Õ¥§2025¡×¡£
Çò¤¯¤Æ¤Ä¤ä¤Ä¤ä¡¢Èþ¤·¤¤²¬»³ÇòÅí¤¬´Ý¡¹1¸Ä¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä¶ìÔÂô¡£¸«¤¿¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢´ñÌ¯¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÇòÅí¤ÎÃæ¤Ë¤Ïà¥Ó¥Ã¥¯¥êá¤Ê»Å³Ý¤±¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åí¤ÎÃæ¤Î»Å³Ý¤±¤È¤Ï......¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥ó¤È³ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
²¬»³¤¹¤®¤ë
¤ª¤Ã¡¢Ãæ¤«¤é¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¡ª
......¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤â²¿¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤À......¡©
Çò¤¯¤Æ¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Ç......¡£
¤½¤¦¡¢²¬»³Ì¾Êª¡¢¤¤Ó¤¿¤ó¤´¤Ç¤¢¤ë¡£
Åí¤ò³ä¤Ã¤¿¤é¤¤Ó¤À¤ó¤´¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅíÂÀÏº¤¹¤®¤ë......¡ª
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ä¤á¤¿¡¼¤¤¥¢¥¤¥¹¤È°ì½ï¤ËÅí¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤Ó¤À¤ó¤´¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤¹¤¬¡£¤¹¤´¤¤¡£¶²¤ë¤Ù¤·¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´¡£¸¤±îðµ¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âð÷¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤â¤Á¤â¤Á¤¤Ó¤À¤ó¤´¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤²¬»³¸©»ºÇòÅí¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë1¸Ä¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤â¡¢²¬»³¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£
¥«¥Ã¥ÈÇòÅí¡¢¥¼¥ê¡¼¡¢ÇòÅí¥¢¥¤¥¹¡¢¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¡£²¬»³¸©»ºÇòÅí¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥«¥Ã¥ÈÇòÅí¤ÏÂç¤¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤ÏÇ»¸ü¤À¤·......¡£ÇòÅí¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤ËÅ®¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÇòÅí¤Ï¡¢ÇòË±¡¦À¶¿åÇòÅí¡¦ÇòÎï¡¦À¥¸ÍÆâÇòÅí¡¦Çò¹Ä...¤Ê¤É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Î½Ü¤Î²¬»³ÇòÅí¡×¡£
15Æü¤Ï¡ÖÇòÎï¡Ê¤Ï¤¯¤ì¤¤¡Ë¡×¤Ç¡¢1³¬¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï2¸Ä3240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÁ´¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç1¤Ä1620±ß¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÇòÅí¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¡¢2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï......¡ª¡©
¤½¤ó¤ÊËþÂÅÙ¹â¤¹¤®¤Ê²¬»³ÇòÅí¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢µ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Æü¤â³«Å¹¤Î11»þ¤«¤éÅ¹Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ïà»öÁ°Í½Ìó¿ä¾©á¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦àÉ¬¿Üá¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²¬»³ÇòÅí¥Õ¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¡Ö²¬»³ÇòÅí¥Ñ¥Õ¥§2025¡ÁÇòÅí¤Þ¤ë¤´¤ÈìÔÂô°ì¸Ä»È¤¤¡Á¡×¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Í½Ìó¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£