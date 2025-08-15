ABEMAがナショナルズ小笠原に密着

米大リーグ・ナショナルズに所属する小笠原慎之介投手のメジャー再昇格までの瞬間に迫った独占インタビュー番組を「ABEMA（アベマ）」が公開。トレード期限が迫った中、再コールアップを告げられた直後のドタバタぶりに密着している。

ABEMAは「再コールアップの舞台裏」と題した特別番組を放送。今季マイナースタートも、7月6日（日本時間7日）に初昇格した27歳は、2試合先発後、再びマイナーへ降格。ただ、現地7月31日の午後6時のトレード期限前に、再コールアップの可能性が浮上していた。

ナショナルズは、先発の一角だった右腕マイク・ソロカがカブスへ移籍。先発枠が1つ空いたため、マイナーで2試合先発し、12安打2失点4奪三振の成績を収めていた小笠原に吉報が届くか否か、その瞬間をカメラが密着した。

「再コールアップされるチャンスはある？」と問われた小笠原は「あるんじゃないかな」とニンマリ。するとトレード期限の3時間30分前、メジャー再昇格が決定。「トイレから出てきたら『監督呼んでます』と。コールアップ」とその瞬間を明かし、満面の笑みを浮かべた。

すぐさま、首都ワシントンD.C.にある本拠地へ移動。しかし、雷雨接近で飛行機が欠航の恐れがあったため、急遽レンタカーで約6時間、およそ650キロを陸路で現地ホテルへ向かうことに。翌日は徒歩で球場へ。マイナーから昇格直後ならではの光景に「（他に）多分いないと思う」と笑っていた。

今月1日のメジャー再昇格後、5試合でマウンドに立った小笠原。直近では14日（同15日）の本拠地フィリーズ戦でリリーフ登板し、メジャー初勝利を挙げた。今季7試合（先発2試合）で1勝1敗、防御率6.28を記録している。



（THE ANSWER編集部）