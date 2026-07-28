ナショナルズ
『ナショナルズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月7日
2026年8月6日
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元巨人マイコラスが投手ながら代打スクイズを決め7連敗脱出
延長11回、ナショナルズのマイコラス投手が代打でスクイズを決め追加点を挙げた
日テレNEWS NNN
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フィリーズのターナーが打席中に客席からレーザーを照射され試合が中断
客席から緑色のレーザーが顔や胸に当たり試合が約1分間中断されたとのこと
東スポWEB
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マイコラスが5年ぶりに打席へ、代打スクイズ成功でチームの連敗を止める
延長11回、無死三塁でスクイズを成功させ打点を記録しチームの勝利に貢献した
スポニチアネックス
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阪神・ガルシアが初安打を満塁弾で飾る球団初の快挙、8点差の8回に一閃
8点劣勢の8回無死満塁から左翼上段席へ豪快な満塁本塁打を放つ
スポニチアネックス
2026年7月31日
2026年7月30日
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ブルージェイズの抑えバーランドが、水かけ祝福にグラブを投げつけ話題に
外野手のストローが背後から樽の水を頭にぶちまけ、バーランドが激怒してグラブを投げつけた
東スポWEB
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ハーパーの補強要求発言に監督代行が苦言、チームに亀裂が生じる恐れも
ハーパーが「補強が必要」と発言し、マッティングリー監督代行が不快感を示した
東スポWEB
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岡本和真が急きょ出場で24号、球団の新人最多本塁打記録に並ぶ
休養日に急きょ出場し、5回に98マイルの速球を中越えソロに仕留めた形
スポニチアネックス