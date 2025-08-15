ÃæÀîæÆ»Ò¡È¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¡É¼êºî¤ê¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¸ø³«¡Ö´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢¼êºî¤ê´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä
ÃæÀî¤Ï¡ÖÊÆÊ´¥Á¥ç¥³¤Þ¤ó¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤·¤Æ¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¡×¡ÖÊÆÊ´40g¡¢¥³¥³¥¢5g¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼5g¡¢Æ¦Æý65g ¥é¥«¥ó¥È¤¹¤¤Ê¤À¤± Ãæ¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³2¥«¥± ¥é¥«¥ó¥È¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç¤âOK¡×¤ÈºàÎÁ¤òÀâÌÀ¤·¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤Þ¤ó¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç³ä¤ê¡¢Ãæ¤«¤é¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥ÄÁÇÅ¨¡×¡ÖºàÎÁ¤â´ÊÃ±¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢¼êºî¤ê´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
ÃæÀî¤Ï¡ÖÊÆÊ´¥Á¥ç¥³¤Þ¤ó¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤·¤Æ¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¡×¡ÖÊÆÊ´40g¡¢¥³¥³¥¢5g¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼5g¡¢Æ¦Æý65g ¥é¥«¥ó¥È¤¹¤¤Ê¤À¤± Ãæ¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³2¥«¥± ¥é¥«¥ó¥È¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç¤âOK¡×¤ÈºàÎÁ¤òÀâÌÀ¤·¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤Þ¤ó¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç³ä¤ê¡¢Ãæ¤«¤é¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥ÄÁÇÅ¨¡×¡ÖºàÎÁ¤â´ÊÃ±¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û