TOOBOEが、松井ケムリ（令和ロマン）とコラボレーションした「あなたはかいぶつ」のショートMVを本日8月14日に公開した。

本楽曲は、8月13日にリリースされたEP『あなたはかいぶつ』の表題曲で、TVアニメ『光が死んだ夏』（日本テレビ系）エンディング主題歌。本楽曲のMVはすでに公開されているが、令和ロマンの大ファンであるTOOBOEの熱いオファーにより、今回のショートMVが制作される運びとなった。

ショートMVでは、実際に同世代の2人が旧友の間柄を演じた。2人は初対面だったが、空き時間には同世代トークが盛り上がり、松井はTOOBOEのことを「同期の芸人かと思った」というくらい話しやすかったという。MV撮影のため音は使われていないが、2人でアドリブコントをしているかのような瞬間もあり、撮影現場には常に笑い声が飛び交っていた。

また松井は、今回が人生初のMV出演となった。オファーを受けた際には、「なんで僕なんだろう」「（Music Videoって）こんな太ってるやついないよな」と思ったと語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）