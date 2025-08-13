◇セ・リーグ 広島9―2阪神（2025年8月12日 マツダ）

ついに天敵を攻略した。広島は12日、阪神に9―2で快勝。0―2の3回に4番・末包昇大外野手（29）が反撃の左前適時打を放ち、エレフリス・モンテロ内野手（26）が逆転6号3ランで続いた。マツダスタジアムで過去に9勝を献上していた左腕から大量7得点。天敵に本拠地11度目の対戦で初黒星をつけた。2連勝で4位に浮上し、3位・DeNAにも1ゲーム差と肉薄した。

試合前まで今季4戦4勝を含む通算13勝を献上していた大竹の牙城を崩したのは、4番・末包だった。2点を先制された直後の3回だ。2死一、二塁から内角低め139キロを左前適時打。反撃の口火を切った。

「2死でチャンスだったので、しっかり振り抜いていこうと思った。調子がいいモンテロが（後ろに）いたのでつないでいこうと思った」

投球の間、球種、制球、緩急を自在に操る投球に再三、苦しめられてきた。「中軸が打たないことには打線として機能していかない」と臨んだ。5回無死一、三塁でも左中間へ2点二塁打。ここで大竹を降板させ、主軸の役割を果たした。

そして、7月9日の阪神戦以来、約1カ月ぶりに「5番」で起用され、決勝打となるアーチを放ったのはモンテロだ。

「大竹は何回も見たことあるし、緩急を使ってくる。今回は絶対に打ってやろうという気持ちで打席に入り、自分のポイントで捉えられた」

末包が適時打を放った直後の3回2死一、二塁。カウント1ボールから2球目のチェンジアップを捉えた大飛球は、わずかに左翼ポールの左に切れるファウルになった。打ち直しの3球目、甘いチェンジアップを今度は左翼席に運ぶ逆転の6号3ラン。大竹からは5月17日に甲子園で来日初本塁打を放っており、この日も2回の第1打席でチェンジアップを左前打した。チームでは個々で球種を絞るなど大竹対策を講じ、モンテロは緩い変化球に狙いを定めていた。

10日の中日戦から6打席連続安打。6月までわずか1本塁打で、7月の2本を経て、8月は早くも3本目だ。「前は打ちたい、打ちたいと思っていたが、今は我慢。打つことができる球だけを待っている」と適応に手応えを感じつつある。

大竹に初めてマツダスタジアムで本塁打を浴びせるなど、本拠地11度目の対戦でようやく初黒星をつけた。新井監督は、各打者の対応に「ずっとやられていたのでね。バッターも悔しかったと思うし、今日はみんないいスイングをしてくれた」と目を細めた。同球場での阪神戦連敗も6でストップ。勢いづきそうな快勝で、CS圏浮上を視界に捉えた。（長谷川 凡記）