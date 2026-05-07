豊田誠佑氏は明大3年春に左翼のレギュラー掴み“江川キラー”に大躍進の春になった。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は明大3年（1977年）、東京六大学野球春季リーグ戦で首位打者に輝いた。法大4年の怪物右腕・江川卓投手（元巨人）から8打数7安打をマーク。「江川さんが俺に打たせてくれたんじゃないの？」と笑い飛ばしたが、この法大3連戦ではとにかく打撃が絶好調。江川が登板しな