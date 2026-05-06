◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、１点ビハインドの３回には１死から９番シューメイクに左翼ポール際へのソロを浴び、今季初被弾となった２回から２イニング連続被弾。３回を終えてベンチに戻る際には、首をかしげる一幕があった。この日は打順からは外れており、今季３度目の投