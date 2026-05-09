仲三の衝撃弾が話題だ(C)産経新聞社5月8日、西武の仲三優太が、カーミニークフィールドで行われたファーム・リーグの中日戦で衝撃のホームランを放った。「3番・左翼」でスタメン出場した仲三は1点を追う2回2死二、三塁の第2打席で、中日の先発・松木平優太が投じた4球目、内角のカットボールをフルスイング。勢いのあまり片膝を付いた仲三は、確信したように打球を見送ると、右翼後方のネットに突き刺さる逆転3ランとなった。