¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢HANA¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡ª¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
µ´ºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Ñ¡¼¥È1¤òÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡¢¥Ñ¡¼¥È2¤ò9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ãNetflix¤ÇÎòÂåºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡ä¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤ÇÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê°ì²È¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎÄ¹½÷¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡Ê¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Î¥À¡¼¥¯¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬ÉÁ¤¯°Û¿§¤Ç´ñÌ¯¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¹ª¤ß¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHANA¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎÄÌ¤¦¥Í¥ô¥¡¡¼¥â¥¢³Ø±à¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£
¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼
¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¥Ñ¡¼¥È1¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Î¸É¹â¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê»Ñ¤ä¡¢°Ç¤È±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÈ¯É½¤â¤µ¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¥Í¥ô¥¡¡¼¥â¥¢³Ø±à¤ËÄÌ¤¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ï¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤¬½±Íè¡£³Ø±àÆâ¤Ç¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢³Ø±à¤Î³°¤Ç¤ÏÌÜ¶Ì¤ò¤¯¤ê¤Ì¤«¤ì¤ë»¦¿Í»ö·ï¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤òÃÇÊÒÅª¤ËÇÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¸»ëÇ½ÎÏ¤Ç¡¢¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥Ë¥Ã¥É¡Ê¥¨¥Þ¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡Ë¤Î¡È»à¡É¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö·ï¤ÎÆæ¤òÁÜºº¤·¤Ê¤¬¤é¿ÆÍ§¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎÌÜ¤«¤é¤Ï¹õ¤¤ÎÞ¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¸»ëÇ½ÎÏ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¹õ¤¤ÎÞ¤¬¼¨¤¹¿¿¼Â¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿ÆÍ§¡¦¥¤¡¼¥Ë¥Ã¥É¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡£
¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤éÍý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¸ÄÀË¤«¤Ê¡È¤Î¤±¼Ô¤¿¤Á¡É¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿HANA¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¡ÈNo¡É¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿²áµî¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÈÆëÀ÷¤à¤³¤È¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¯¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ô¥¡¡¼¥â¥¢³Ø±à¤Ç¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤éÀ¸ÅÌ¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÃå¤ÆÑÛ¤ÈÐÊ¤à»Ñ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¡£Áá¤¯¤â¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£HANA¤¬¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ò²ÚÎï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
HANA¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢HANA¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¤¬»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡À§Èó°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤¿8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·½É±Ø¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤¿µðÂç¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡õ¥Ï¥ó¥É¤¬½Ð¸½Í½Äê¡ª¡¡ÊèÃÏ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤È¥Ï¥ó¥É¤Î»Ñ¤¬¿·½É¤Î³¹¤ËÉÔµ¤Ì£¤ÊÎÃ¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¿·½É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÏÀ§ÈóÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·½É±Ø¤ÎµðÂç¹¹ð¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¿·½É¥á¥È¥í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥ÈDÌÌ¡×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆ±¹¹ð¤Ï¡¢8·î11Æü¤«¤é8·î17Æü¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÀïØË¤ÈÌ¥ÏÇ¤ËËþ¤Á¤¿¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È1¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡¢¥Ñ¡¼¥È2¤Ï9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡Ú¿·½É¥á¥È¥í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹¹ð³µÍ×¡Û
¢£´ü´Ö¡§8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¡Á17Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¾ì½ê¡§Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·½É±Ø¡¡¿·½É¥á¥È¥í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥ÈDÌÌ
¢¨±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
