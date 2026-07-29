英国ミステリー『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン1＆2放送スタート

イギリスの偉大な劇作家シェイクスピアの故郷を舞台に、文豪ゆかりの名を持つ男女の凸凹探偵コンビが様々な事件を解決していく軽妙な犯罪推理コメディ…