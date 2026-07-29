海外ドラマNAVI
-
デヴィッド・フィンチャー監督によるアメリカ版『イカゲーム』制作中止に
Netflixの世界的大ヒットドラマ『イカゲーム』を巡り、デヴィッド・フィンチャー監督がメガホンをとる予定だった英語版スピンオフ『Heckler（仮題）』…
-
人気ドラマの舞台へ！パリ生中継オンラインツアー募集開始「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」
日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」は、現地体験型アクティビティ専門予約サイト「ベルトラ」特別協力のもと、8月20…
-
アン・ハサウェイ主演の恐竜サバイバル！映画『オークストリートの異変』本編映像が公開
J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、アン・ハサウェイ、ユアン・マクレガーが共演する映画『オークストリートの異変』の公開に先立ち、迫力…
-
『名探偵ポワロ』『ミス・マープル』キャストも！『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』8月10日（月）放送スタート
“ミステリーの女王”ことアガサ・クリスティーによる小説をもとにした『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』が、NHK BSプレミアム4Kにて8月10日（…
-
『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』前夜祭イベント開催！神山総監督や川村壱馬らが愛を語る
2026年8月4日（火）、日本発の「スター・ウォーズ」長編アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』の配信を記念し、前夜祭2…
-
『名探偵ポワロ』『シャーロック・ホームズの冒険』、9月21日（月・祝）より一挙放送
「シルバーウィークは5日間まるごとポワロ＆ホームズ！」と題して、名作として知られる英国ミステリー2本、『名探偵ポワロ』と『シャーロック・ホーム…
-
『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』の最終予告映像とキャラクタービジュアルが公開！
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、日本発のスター・ウォーズ長編アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／…
-
英国ミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』第1話、YouTubeで期間限定無料公開
Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！…
-
ホームズファン必見！『刑事マードックの捜査ファイル』8月5日（水）より放送
19世紀末のトロントを舞台に、刑事マードックが科学捜査を駆使して難事件に挑む本格派ミステリードラマ『刑事マードックの捜査ファイル』が、NHK BSプ…
-
『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン4、スピンオフ『ニーグリー』の配信日決定！日本版予告編＆あらすじも到着
Amazonを代表する人気ドラマ『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン4とそのスピンオフ『ニーグリー』の配信日が明らかに。また、2作のキービジ…
-
全米視聴率ナンバーワン『トラッカー』シーズン2がDlifeで8月26日よりテレビ初放送！
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の海外ドラマ専門チャンネル「Dlife（ディーライフ）」にて、2026年8月の注目ラインナップとし…
-
英国ミステリー『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン1＆2放送スタート
イギリスの偉大な劇作家シェイクスピアの故郷を舞台に、文豪ゆかりの名を持つ男女の凸凹探偵コンビが様々な事件を解決していく軽妙な犯罪推理コメディ…
-
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』シリーズ初参加のセイディー・シンクに迫る！
本日公開した映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でブレイクを果たしたセイディー・シンクが…
-
『レディ・オア・ノット2』公開記念！前作振り返り動画公開＆ディズニープラスでの配信復活
『レディ・オア・ノット2』の公開に先駆け、伝説の始まりとなった前作『レディ・オア・ノット』の超過激な“かくれんぼ”を振り返るスペシャル動画が…
-
社会現象級メガヒット作『プラダを着た悪魔2』ディズニープラスで8月7日より見放題独占配信
2026年の実写映画として初の興行収入50億円超えを果たした大ヒット映画『プラダを着た悪魔2』を、2026年8月7日（金）よりDisney+ (ディズニープラス)…
-
【2026年8月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年8月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！ 『アストリッドとラフ…
-
新映像を追加した『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が9月23日より期間限定で再上映決定
12月18日（金）に日米同時公開される「アベンジャーズ」シリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。本作の公開に先駆け、新映像を追加した特…
-
『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6 DVD-BOX、9月25日（金）発売！
大人気フレンチミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』。衝撃的な前シーズンのラストに続くシーズン6のDVD-BOX（DVD4枚組）が、9月25…
-
アレクサンダー・スカルスガルド×ハリー・メリング『ピリオン』日本公開決定！世界一過激でピュアな恋
2025年カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で脚本賞とパルムドッグ賞（マット・モーメント賞）の2冠に輝き、世界中で高い評価を獲得した映画『Pillion（…
-
『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3の日本版予告解禁！新キャストも一挙発表
Prime Videoにて11月11日（水）より独占配信の人気ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3。そのティザービジュアル、日本版ティザー…