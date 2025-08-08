選手にベースを踏ませるソフトバンクの三塁コーチは、絶対に球場内の広告を踏まない。大西崇之外野守備走塁兼作戦コーチ（54）のことだ。どこのスタジアムでも、試合前の練習時や試合中にベンチからコーチャーズボックスに向かう道中でも絶対に芝などに描かれた広告文字を、よけて通る。またぐこともしない。“いつもあなたを見てます”感を伝えようと、あえて「絶対、踏みませんよね」とみずほペイペイドームで聞いた。回答は、こうだった。

「各球団が、お世話になっているスポンサーさん。僕らも現役時代からお世話になっているし、お客様に見せるためにグラウンド内にあるもの。それを横切ったりするのは何か、違うやん」

ソフトバンクには、選手にも移動時の広告を踏まない人がいる。大西コーチの実にスマートな球場内移動の裏には、プロとしての気配り、配慮が凝縮されていた。三塁コーチとしても「あそこは俺の中での勝負やったからね」と毎回言いながら、走者を回した判断や理由を明確に明かしてくれる。勉強にもなる。

絶対に場内広告をよけて、踏まない、またがないが、きっちりと走者にはホームベースを踏ませる大西コーチ。ぜひとも、機会があれば球場内で細やかなステップを見てほしい。（記者コラム 井上満夫）