OpenAIが、広告主が自らサインアップして広告を直接購入しChatGPTに表示することができるようになる「セルフサービス広告マネージャー」のベータ版の展開を始めることを明らかにしました。New ways to buy ChatGPT ads | OpenAIhttps://openai.com/index/new-ways-to-buy-chatgpt-ads/OpenAI launches self-serve ad platformhttps://www.axios.com/2026/05/05/openai-self-serve-ad-platformOpenAIは2026年2月からChatGPTでの広告