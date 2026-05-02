2014年に鳴り物入りでオープンしたモスクワ郊外の「グッドゾーン・モール」の外観/Maksim Kataev/CNNモスクワ（CNN）中流階級が暮らすモスクワ郊外の住宅街。きらびやかなショッピングモールのアトリウムには、エネルギッシュなポップミュージックが鳴り響いている。しかし買い物客の賑わいを彩るはずだった音楽が鳴り響くモール内は今やほとんどが空き室で、各店舗のガラスの仕切りは板で覆われている。このような光景から、ロシ