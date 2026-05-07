最近になり、中国では東部の浙江省舟山市にある島を勤務地とする求人広告が大きな話題を呼んでいます。ネットユーザーからは「神仙の仕事だ」と、興奮気味のコメントが殺到しています。求人広告を出したのは、浙江省杭州市にある原郷野地生態保護研究センターです。勤務地は同省の舟山市に属する金塘島です。この島は海上道路橋で本土とつながっており、山あり川ありで、田園が広がる美しい小さな町です。生活インフラも整っている