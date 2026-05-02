千葉県にある市川市動植物園の公式X（旧Twitter）が5月2日、園内での動画撮影に関する「重要な警告」を投稿した。投稿によると、園内での撮影を「業（SNS等による広告料収入を含む）」として行う場合、市川市都市公園条例に基づく許可を受け、使用料の納付が必要になるという。今年、育児放棄された同園のニホンザル、パンチくんがSNSで話題となり、その愛らしい仕草を収めようと、多くのファンやプロ、セミプロカメラマンが詰めか