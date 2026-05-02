Image: © 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved. 2026年のゴーデンウィークが始まりました！今年最初の大型連休、映画館に行ってゆっくり過ごすのもありですよね。連休中にも話題作が上映中です。今回はGW中に劇場で観られるおすすめ映画をご紹介します！『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』言わずとしれたゲームシリーズ『スーパーマリオ』の映画化第2