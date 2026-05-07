ファッションモデルの平子理沙が6日までにInstagramを更新。抜群のスタイルとキュートな装いに反響が集まっている。【別カット】“奇跡の55歳”平子理沙、ミニ丈コーデからスラリ美脚（6枚）平子が「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL Lツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入りヘビロテしていま〜す」と投稿したのは、シャネルのバッグを合わせた私服ショット。写真には、ジャケットにミニスカートを合わせた着こな