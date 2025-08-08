フィリップスは今年5月にTJ手術を受けた

【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠地で行われたカージナルス戦に3-5で敗れた。試合後、ウィル・スミス捕手と妻が2021年に設立した「キャッチング・ホープ・ファウンデーション」のイベントが開催され、選手らが集結。一方で集合写真でひと際、存在感を放つ男が話題を呼んでいる。

同イベントは、経済的に恵まれない子どもたちを対象に、リーダーシップを育み自立支援を目的にスミス夫妻が設立した。大谷翔平投手や山本由伸投手は不在だったが、ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手、デーブ・ロバーツ監督ら投打の主力が私服姿で集まり、パーティを楽しんでいた。

ドジャース公式SNSはイベントの様子を投稿しながら集合写真を載せた。すると、画面左端ながら目を引いたのがエバン・フィリップス投手だった。30歳右腕は2021年途中にレイズからドジャースに加入。2022年は64試合で防御率1.14と覚醒し、過去2年は24、18セーブとクローザーを務めることも増えた。しかし、今季は開幕前に右回旋腱板裏の損傷で離脱。復帰後もすぐに戦線を離れ、5月にトミー・ジョン手術を受けた。

序盤戦に早々とシーズンエンドとなったが、まだ術後とあってか右腕にはかなり大きな器具が付けられていた。ナインが軽装とあってより一層、器具が存在感を見せており、ファンからも「フィリップスサイボーグ」「フィリップス人造人間みたいになってるじゃん」「フィリップスも来てたんだ」「フィリップスの右腕がメカメカしい」などと反響が寄せられた。（Full-Count編集部）