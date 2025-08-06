´â¤¬È½ÌÀ¤·¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¼Õ¤ëÁÄÊì¡£²ÈÂ²¤Î°¦¤â¿¼¤«¤Ã¤¿¡¢¥¯¥»¥á¥óÇÐÍ¥ºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¡×¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2024Ç¯7·î5Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯6·î1Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÀ¤ÂÓÁí¿ô¤Ï5445Ëü2000À¤ÂÓ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢»ùÆ¸¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï983Ëü5000À¤ÂÓ¤Ç¡¢»ùÆ¸¤¬¡Ö1¿Í¡×¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï478Ëü2000À¤ÂÓ¡Ê»ùÆ¸¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Î48.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö2¿Í¡×¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï390Ëü2000À¤ÂÓ¡Ê»ùÆ¸¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Î39.7¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1989Ç¯¡¢»ùÆ¸¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï1642Ëü6000À¤ÂÓ¤Ç41.7¡ó¡£»ùÆ¸¤¬¡Ö1¿Í¡×¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï37.2¡ó¡¢¡Ö2¿Í¡×¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï46.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¤ÂÓ¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¢¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢¾¯»Ò²½ÌäÂê¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤æ¤¨¤Ë²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê°¦¾ð¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£
ºä¸ýÎÃÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
ºä¸ýÎÃÂÀÏº¡Ê¤µ¤«¤°¤Á¤ê¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
1990Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡¢±Ñ¸ì¡¢Ã»²Î¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×(NHK)¡¢±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥Ë¡¼¡×(Apple TV+)¡¢¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£Â¾¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×(NHK)¤Ç¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇË½¤ì²ó¤ê¡¢¡Ö¥½¥Î¥ê¥ª¤Î²»³ÚÂâ¡×¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é·ó¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£2025Ç¯8·î6Æü¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ömi-mollet¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼«¿È½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¤¬½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡È¥¯¥»¥á¥óÇÐÍ¥¡É¡¢½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤â¤ä¤Ï¤ê¥¯¥»¶¯¤À¤Ã¤¿
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦ºä¸ýÎÃÂÀÏº¤µ¤ó¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ò¥ç¥í¤¯¤ó¤³¤ÈÌÚÍü¹ÀÌò¤ò±é¤¸¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥Ò¥ç¥í¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¥Õ¥ëCG¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£Æ±ºî¤Î¾®ÀôÆÁ¹¨´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ë¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¡È¥¯¥»¥á¥óÇÐÍ¥¡É¤À¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢²Î¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÂ¿ºÍ¤Êºä¸ý¤µ¤ó¤¬¡¢8·î6Æü¤Ë½é¤ÎÃø½ñ¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¤ò¾å°´¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¡¢²È»ö¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÈþÍÆ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼Ò²ñÌäÂê¡Ä¡Ä¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢ÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÆü¾ï¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÉñÂæ¤À¡×¤È¤¤¤¦Èà¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤À¡£Í¥¤·¤¤»ëÀþ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡£¼«¿È¤¬¤¿¤·¤Ê¤àÃ»²Î¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¼Â¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤È¥ê¥º¥à¤Ë¤ÏÃæÆÇÀ¤â¡£»þ¤ËÂçÇú¾Ð¡¢»þ¤Ë¥Û¥í¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¿´¤¬´î¤ÖÌþ¤ä¤·¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÍÇ½Ë¤«¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¿Í´ÖÀ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¡Öºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Î¾å¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Î¾å¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºä¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¸«¤¿¤´Î¾¿Æ¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤éÉñÂæ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÊì¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ø¤â¤Î¿´¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡Ù¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤¸¤ã¤¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¡Ø¥Ð¥ì¥¨¤ÎÉñÂæ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î·ìÆù¤ä¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ»ù´ü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¿´¤Ë¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤Î»Ñ¤Ï¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÆ¸¤ÏÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Î¿Í´Ö¤¬Ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É²Î¤¤ÍÙ¤ëÇ¤¿¤Á¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÙ¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢²Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢°áÁõ¤ä¾ÈÌÀ¤ä¥»¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÂ©¤òÆÝ¤ß¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢¿´Çï¤¬½½Ï»Ê¬²»Éä¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÌ®ÂÇ¤Ä¤Û¤É¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤ì¤ä¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ª¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤ä¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Ë¡¢¤ª¤ì¤Ï¤Ê¤ë¡ª¡¡¤½¤¦¸Ç¤¯·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Á¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¡Á¡Ö¼ÂÏ¿¡Ø¿ÀÆ¸º¾µ½¡Ù¤ÎÁ´ËÆ¡×¤è¤êÈ´¿è¡Á
¡ÖÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤¬Å·¿¦¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÃ¯¤«¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿»þ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤ëÍÍ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤¢¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤ÈÃ¯¤«¤Î¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°Ö¤á¤¿¤ê¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ï¡Ø¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¡¢¡ÈÈá¥í³è¡É
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤Î¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¤â¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î»ëÅÀ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ½ñ¡£»ö¾Ý¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤â¡Ø¤¤¤ä¡¼¡¢¤¢¤ó»þ¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë·ù¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¤â¤¦1²ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÈÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó³èÆ°¡É¡¢Î¬¤·¤Æ¡ÈÈá¥í³è¡Ê¤Ò¤í¤«¤Ä¡Ë¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼«Ê¬¤ÎÉé¤Î·Ð¸³¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¦1²óÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¤Î¥±¥¢Åª¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÈÈó¥í³è¡É¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¤Î1¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤¢¤Î»þ¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÑ¤ò¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤µ¤é¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¥×¥í¤ÎÃÑ¤µ¤é¤·¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÈó¥í³è¡É¤È¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¡£¿¼Ìë¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¡¢½ªÅÅ¡¢½ª¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈË²Ú³¹¤¢¤Æ¤É¤â¤Ê¤¯Êâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¡ÖÈá¥í³è¡×¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿²ÎÍØ¶Ê¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¡¢·àÈ¼¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÀäÉÊ¤ÎÈá¥í¥¤¥ó¤¬¤³¤³¤ËÇúÃÂ¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤è¤·¡£¼«Ê¬¤Î¤À¤á¤À¤á¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔ¡¢·ë¹½¤Ê¼ºÇÔ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤â¤è¤·¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìµ´¶¾ð¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¸÷¤êÊý¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¾È¤é¤·¤À¤¹¡£¡Á¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¡Á¡ÖÈá¥í³è¤Î¤¹¤¹¤á¡×¤è¤êÈ´¿è¡Á
¡ÖÃ¯¤«¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ê¤³¤È¤Ã¤ÆÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤¬ÇÐÍ¥¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ´¶¾ð¤òÈ¯Ïª¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¾º²Ú¤â¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤¤»Å»ö¤À¤Ê¡Á¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Î¾¿Æ¤Î°¦¾ð¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Æ
¤´Î¾¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ½ñ¡£¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤â¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤ò¿¤Ó¿¤Ó¤È°é¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´Î¾¿Æ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö»ä¤ÏÉã¤¬40Âå¸åÈ¾¡¢Êì¤¬28¡Á29ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿À¸Í¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êì¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ø»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤È¤¤¤ë¡£¤â¤¦1²óÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤³¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Éã¤ÏÉã¤Ç¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÐºÑÅª¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þ¤â¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤È¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤Ç²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¤¬¹¥¤¤Ê2¿Í¤Ç¡¢º£¤âÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½ñÀÒ¤ÇÈà¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î»þ´ü¡¢µÞ¤ËÉã¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤À»°½½°ìºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÉã¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÌ´¤È¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë½¬¤¤»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ó¥¸¡×¤ÏËèÆüËèÆü¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÆ¯¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Á¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¡Á¡ÖÌåÀäRESPECT¡×¤è¤êÈ´¿è¡Á
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï·Ý½Ñ¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢»ä¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤È¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡¡¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È²¿¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ô¥¢¥Î¡¢³¨²è¶µ¼¼¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¿å±Ë¡Ä¡Ä¡£ÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤Ê¤¯¤»¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î³§¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç½Î¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¾¯ÎÓ¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¾¯ÎÓ»û·ýË¡¤â»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Á¤é¤Ï2¡Á3¥«·î¤Ç¡ØÄË¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²Î¤â½¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Ê¤¼¤«¥ª¥Ú¥é¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤Ï¹ø¤¬½Å¤¤¿Í´Ö¤Ç¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊª»ö¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó
¤â¤¦°ì¿Í¡¢Èà¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÊìÊý¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤À¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤¬º£¤â¿´¤«¤é°¦¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤È2¿Í¤ÇÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï¤è¤¯µÙÆü¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥é¥¥é¤·¤¿Éþ¤ä¡¢¥ì¡¼¥¹¤ä¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¹¤Æ¤¤ÊÉþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤â¤¦Ãå¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø¤¢¤²¤ë¤ï¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤â¤¢¤ì¤³¤ì¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¼ÑÊª¿©¤Ù¤ë¡©¡¡¤ª¤Ò¤¿¤·¿©¤Ù¤ë¡©¡¡¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤ë¡©¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê°®¤í¤¦¤«¡©¡Ù¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ç¤â¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿5Ê¬¸å¤Ë¡Ø¤ªÌß¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤È¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Ë»¤·¤½¤¦¡Ù¤È¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤¬»Å»ö¤À¤«¤é¡ª¡Ù¤È³§¤Ç»ß¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å¤Ë¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤¿ÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¤§¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¤§¡Ù¤È»ä¤¿¤Á¤Ë²¿ÅÙ¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤è¤êÂ¾¼Ô¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤â¤´¤á¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬27ºÐ¤Î»þ¤Ë77ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¼Ò²ñ¤Î¸«Êý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º»ä¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ïº£¤â»ä¤Î½÷¿À¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×
Èà¤Ï¼«¿È¤âÁÄÊì¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¿¤¤¤ÈÄÖ¤ë¡£
»ä¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ¿¤¨¤ÆÍ¿¤¨¤ÆÍ¿¤¨¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î½÷¿À¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÀ¸¤Î»Ø¿Ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼Á´³«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸ÞÊ¬¸å¤Ë¤ªÌß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Á¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¡Á¡Ö¸ÞÊ¬¸å¤ËÌß¤òÄó¶¡¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¤è¤êÈ´¿è¡Á
¹¥´ñ¿´¤È²ÄÇ½À¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¡Öºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡×
¿Æ¤Î°¦¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ã»Ò¤Î¡È¥¯¥»¥á¥óÇÐÍ¥¡Éºä¸ýÎÃÂÀÏº¤µ¤ó¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤´Î¾¿Æ¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤É¤ì¤â¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡£¤É¤ó¤Ê»þ´ü¤â¤É¤ó¤ÊÍ×Ë¾¤âºä¸ý¤µ¤ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï¹¥´ñ¿´¤È²ÄÇ½À¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½ºß¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆºÃÀÞ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡Ö¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹Í§¿Í¤ËÀåÂÇ¤Á¡£±³¤ä¤í!?¡× ¡È¥¯¥»¥á¥óÇÐÍ¥¡Éºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬Æü¾ï¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤Ïºä¸ý¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿È¬ÌÚ¹áÊÝÎ¤
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿Åì Àµ¹¸
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹Í§¿Í¤ËÀåÂÇ¤Á¡£±³¤ä¤í!?¡× ¡É¥¯¥»¥á¥óÇÐÍ¥¡Éºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬Æü¾ï¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾²ÃÈË¼,
ºßÂð°åÎÅ,
°ÖÎîº×