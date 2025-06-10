ÂæÏÑ¡¦Ëü³¤¤Î²ßÊªÁ¥¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ç²ÐºÒ ¾èÁÈ°÷4¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼Ãæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¡¢Ëü³¤¹Ò±¿¡Ê¥ï¥ó¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¥º¡Ë¤Î²ßÊªÁ¥¡ÖWAN HAI 503²¢½ÕÎØ¡×¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô²¤ò¹Ò¹ÔÃæ¤Ë²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£Á¥Æâ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¿Í6¿Í¤ò´Þ¤à22¿Í¤Î¾èÁÈ°÷¤¬¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¿Í4¿Í¤ò´Þ¤à18¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂæÏÑ¿Í2¿Í¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í³Æ1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãó¥¤¥ó¥ÉÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µß½õ¤µ¤ì¤¿18¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ¹ñ¿Í2¿Í¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í2¿Í¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í1¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿³ëèÞ³þ¡Ê¤«¤Ä¤Û¤»¤ó¡ËÃó¥¤¥ó¥ÉÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤Ë¡¢ÂåÉ½½è¤Ï¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¥¤¥ó¥É·³Â¦¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥É±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±Ââ¤Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥±¥é¥éËÌÀ¾130¥«¥¤¥ê¡ÊÌó240¥¥í¡Ë¤ÎÃÏÅÀ¤ËµÞ¹Ô¤·¡¢µß½õ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¢½ÕÎØ¤Ï5·îËö¤ËÆîÉô¡¦¹âÍº¹Á¤ò½Ð¹Á¡£¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¸å¡¢º£·î7Æü¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¦¥³¥í¥ó¥Ü¤ò½Ð¹Á¤·¡¢10Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ë´ó¹Á¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¢½ÕÎØ¤Ë¤Ï°ú²ÐÀ±ÕÂÎÎà¡¢²ÄÇ³ÀÊª¼Á¡¢¼«Á³È¯²ÐÀÊª¼Á¤Ê¤É¤Î´í¸±Êª¤¬ÀÑºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÏÃæ±û¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍû¿¸°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Ãó¥¤¥ó¥ÉÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µß½õ¤µ¤ì¤¿18¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ¹ñ¿Í2¿Í¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í2¿Í¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í1¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥É±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±Ââ¤Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥±¥é¥éËÌÀ¾130¥«¥¤¥ê¡ÊÌó240¥¥í¡Ë¤ÎÃÏÅÀ¤ËµÞ¹Ô¤·¡¢µß½õ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¢½ÕÎØ¤Ï5·îËö¤ËÆîÉô¡¦¹âÍº¹Á¤ò½Ð¹Á¡£¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¸å¡¢º£·î7Æü¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¦¥³¥í¥ó¥Ü¤ò½Ð¹Á¤·¡¢10Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ë´ó¹Á¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¢½ÕÎØ¤Ë¤Ï°ú²ÐÀ±ÕÂÎÎà¡¢²ÄÇ³ÀÊª¼Á¡¢¼«Á³È¯²ÐÀÊª¼Á¤Ê¤É¤Î´í¸±Êª¤¬ÀÑºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÏÃæ±û¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍû¿¸°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë