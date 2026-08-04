中央社フォーカス台湾
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内政部、憲法法廷に親中派政治団体「中華統一促進党」の解散を請求／台湾
（台北中央社）内政部（内務省）の黄駿逸主任秘書と鄭英弘民政司長は7日、司法院に申立書を提出し、憲法法廷（憲法裁判所）に対して親中派政治団体「…
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畜産試験所、15年かけ国産チーズの製造技術確立 加工業者への技術移転に成功／台湾
（台北中央社）南部・台南市の農業部（農業省）畜産試験所が、約15年かけて国産生乳を使ったチーズの製造技術を確立した。黄振芳所長は6日、台北市の…
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SABU監督、イーサン・ルアンの演技を称賛 新作がトロント国際映画祭に出品／台湾
（台北中央社）SABU監督最新作で、台湾の俳優イーサン・ルアン（阮経天）主演の台日合作映画「Arrested Memory」（狂忘警探）が、カナダ・トロントで9…
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頼総統、八里艦を視察 戦力防護など確認 漢光演習／台湾
（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は国軍の大規模軍事演習「漢光42号」実動演習の2日目となった6日、北部・新北市八里で海洋委員会海巡署（海…
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国軍、淡水河に障害物設置 台北中枢への侵攻を阻止＝漢光演習3日目／台湾
（台北中央社）大規模軍事演習「漢光42号」の実動演習は7日、3日目を迎え、北部・新北市の淡水河では河道に障害物を設置する訓練が実施された。河道を…
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台湾、熊本地震で約2500万円の義援金 寄付金口座には民間から7億円超集まる＝外交部
（台北中央社）外交部（外務省）は6日、熊本地震の発生を受け、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）が政府を代表し、日本側に500万台湾元（約2500…
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「クリエーティブエキスポ台湾」ブランド展始まる 趣向凝らした商品やキャラクター集結
（台北中央社）台湾のクリエーティブ商品やライセンスの展覧会「2025クリエーティブエキスポ台湾」（台湾文博会）のブランド・ライセンス展が6日、台…
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東部で離島奪取対抗の訓練 中国軍が前進基地にする想定 定例軍事演習2日目／台湾
（台東、連江、澎湖、高雄、新北、台北中央社）定例軍事演習「漢光42号」実動演習の2日目となった6日、東部・台東県の離島、緑島と蘭嶼では、敵軍によ…
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台湾高雄市と青森県むつ市、相互に観光キャンペーン 両市間の訪問促進に期待
（高雄中央社）南部・高雄市は6日、青森県むつ市と両市民の訪問を促進する観光キャンペーンを実施すると発表した。相手先を訪問した市民は限定のグッ…
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広島「原爆の日」平和式典に李駐日代表ら 台湾代表の参列、昨年に続き2度目
（東京中央社）81回目の「原爆の日」を迎えた広島市の平和記念公園で6日、平和記念式典が開かれ、李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）が率い…
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チャイナエアラインのピカチュウジェット、京成スカイライナーの車体に／台湾
（台北中央社）成田空港と東京・上野を結ぶ京成電鉄の特急スカイライナーに、台湾のチャイナエアライン（中華航空）の特別塗装機「ピカチュウジェット…
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日本時代の倉庫の修復が完了、アート空間に 陶芸家105人の作品で彩る／台湾・彰化
（彰化中央社）中部・彰化県田中鎮で5日、日本統治時代から残る歴史建築「旧台中州農会田中倉庫」で行われていた修復工事の完了を祝う式典が開かれた…
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台湾で定例軍事演習「漢光42号」の実動演習始まる 14日まで
（台北中央社）国軍の大規模軍事演習「漢光42号」実動演習が5日、始まった。14日まで、10日間にわたって行われる。初日は、敵軍が民兵船や海警船を利…
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台風13号、台湾には8〜10日に最接近か 週末は北部などで大雨に警戒
（台北中央社）中央気象署（気象庁）は5日、台風13号について、最も台湾に近づくのは8日から10日にかけてだとし、8、9両日は中部以北や離島・馬祖では…
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台新銀行と新光銀行の合併、金融監督委が認可 拠点数国内2位に／台湾
（台北中央社）金融監督管理委員会（金融庁に相当）は4日、台新銀行が新光銀行を吸収合併する案を認可した。合併基準日は来年1月1日を予定している。…
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台湾の慈善団体、個室テントを追加で寄贈 熊本地震の被災者支援で
（台北中央社）仏教系慈善団体「慈済基金会」は4日、熊本地震の被災者支援のため、個室テント200張りを追加で寄贈すると発表した。避難所での感染症の…
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台湾プロ・楽天モンキーズ、元DeNAの京山将弥と契約 2軍先発に起用へ
（台北中央社）台湾プロ野球・楽天モンキーズは4日、元DeNAの京山将弥投手（28）と外国人育成選手契約を結んだと発表した。まずは2軍の先発として起用…
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台湾の劉人仁さん、吹奏楽指揮で世界一に ドイツの大学で研さん積む
（ベルリン中央社）オランダ南部のケルクラーデで8月2日まで行われた吹奏楽の世界大会「ワールド・ミュージック・コンテスト」の国際指揮者コンクール…
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新型コロナ、医療機関受診者が前週比約75％増 重症62例で今年最多／台湾
（台北中央社）衛生福利部（保健省）疾病管制署は4日、7月26日から8月1日までの新型コロナウイルスの感染状況を発表し、医療機関で外来・救急診療を受…
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中谷前防衛相、中国の民族団結法に懸念 台北の国際フォーラムで／台湾
（台北中央社）インド太平洋地域の安全保障をテーマとした、外交部（外務省）と民間シンクタンク共催の国際フォーラム「ケタガランフォーラム」が4日…