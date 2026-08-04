中央社フォーカス台湾

台湾高雄市と青森県むつ市、相互に観光キャンペーン 両市間の訪問促進に期待

（高雄中央社）南部・高雄市は6日、青森県むつ市と両市民の訪問を促進する観光キャンペーンを実施すると発表した。相手先を訪問した市民は限定のグッ…