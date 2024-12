【スマートフォン版「ドラゴンクエスト」特別セール】期間:2025年1月5日まで

スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け「ドラゴンクエスト」シリーズの特別セールを12月24日より開催した。期間は2025年1月5日まで。

今回のセールでは、スマートフォン向けに配信されている「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」、「ドラゴンクエスト IV」、「ドラゴンクエスト V」、「ドラゴンクエスト VI」、「ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ」がお買い得価格で販売される。

なお、セールの対象となるのはアプリ本体のみで、アプリ内で購入できる各種追加コンテンツはセール対象外となる。

セール対象商品

ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

価格:3,800円 → 2,990円(22%OFF)

ドラゴンクエスト IV 導かれし者たち

価格:2,400円 → 1,600円(33%OFF)

ドラゴンクエスト V 天空の花嫁

価格:2,400円 → 1,600円(33%OFF)

ドラゴンクエスト VI 幻の大地

価格:2,400円 → 1,600円(33%OFF)

ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ

価格:4,400円 → 1,600円(63%OFF)

