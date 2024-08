パク・ボラムさん、生前にレコーディングした「As Time Goes By」思い出の瞬間が詰まったMV公開

歌手の故パク・ボラムさんのデビュー10周年アルバム「The Last Song」が、本日(7日)午後6時に発売された。「The Last Song」はパク・ボラムさんのデビュー10周年を記念するアルバムで、彼女の家族と同僚たちの要請によってリリースが決まった。このアルバムには彼女が発売した「As Time Goes By」「Will Be Fine(2022)」「You will shine」「When I look at you」「いいな」の全5曲が収録された。

特に彼女がMnetのオーディション番組「SUPER STAR K2」に出演した当時、オーディションの競演曲として歌った「As Time Goes By」は、今年デビュー10周年アルバムを準備しながらレコーディングを終えた唯一の楽曲で、彼女の歌声がより鮮明に届くようにと追悼する気持ちを込めて収録された。今年2月、ホ・ガクとのデュエット曲「いいな」の発売を皮切りに、10周年記念アルバムの準備をしてきた彼女は、今年4月に突然亡くなり、衝撃を与えた。所属事務所によると、これまで彼女と一緒に働いた協力会社は、故人の最後の声をより多くの人々に聴いてもらいたい気持ちで支援することにしたという。また、パク・ボラムさんの家族と所属事務所は、彼女の名前でアルバムの収益金を一人暮らしの高齢者と恵まれない孤児や人々に寄付することにした。2010年、Mnetオーディション番組「SUPER STAR K2」に出演し、魅力的な歌声と高い歌唱力で注目を集めたパク・ボラムさんは、2014年「きれいになった」で正式デビューし、活発な活動を続けてきた。