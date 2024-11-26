「怖いって思ってごめん！」謎多い多くの伏線から圧巻の展開『照明店の客人たち』ついに全話配信

『照明店の客人たち』は、不可思議なドラマだ。初見はモノクロで見えていたものが、もう一度観るとカラーで見えてくるような。はじめはよくわからない…