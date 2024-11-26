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イ・ジェウク×シン・イェウン、2人が紡ぐ癒しと愛の物語…最終回目前の『孤島のエリートドクター』今こそイッキ見したい魅力に迫る
（C）KT Studio Genie Co., Ltd.都会を離れた孤島を舞台に、医療と恋、そして人との絆を爽やかに描き、多くの視聴者を魅了してきた韓国ドラマ『孤島の…
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“軍隊×飯テロ”韓ドラが異例の大バズり！『伝説のキッチン・ソルジャー』イッキ見前に押さえておきたいポイントは？
日本では、昨年から韓国で人気の動画配信サービスとして知られるTVINGのオリジナル作品がディズニープラスで続々と配信され、多くの視聴者から反響を…
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パク・ボヨン、鬼気迫る演技に衝撃！初のダークヒロインに世界が熱狂『ゴールドランド』独占配信中
（C）2025 Disney and its related entities誰のものかもわからない金塊の山。わけもわからず、とんだお宝を持って逃げる羽目になった貧しきヒロイン…
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ヒョンビンの日本語演技に感服！日韓を舞台に“渋イケメン”2人が騙し合い！？『メイド・イン・コリア』独占配信中
（C）2025 Disney and its related entities1970年代の韓国を舞台に、野望の男と正義の男、異なる世界に生きる男たちが騙し騙され、追いつ追われつの…
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チェ・ウシク、甘いキスにバックハグも！怒涛の胸キュン展開にニヤニヤが止まらない『私と結婚してくれますか？』ついに最終回
（C）2025 Disney and its related entities日本でも高い人気を誇るチェ・ウシクと、チョン・ソミンの初共演で大きな話題を呼び、現在Disney＋（ディ…
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ロウン、入隊前最後の作品で新境地！シン・イェウン、パク・ソハムと混沌の時代を生き抜く…『濁流』独占配信スタート
（C）2025 Disney and its related entitiesディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）のコンテンツブランド「スター」で独占配信が…
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カン・ドンウォン、新たなハマり役で沼落ち必至！チョン・ジヒョンとの豪華共演で贈る『北極星』独占配信中
©2025 Disney and its related entities韓国ドラマがお得意なのは、胸キュンばかりではない。古くは日本でも大ヒットした『シュリ』（映画だが）…
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イ・ドンウク×イ・ソンギョン、胸キュン必至のキスシーンに反響！「優しい男の物語」いよいよ最終回
（C）2025 Disney and its related entities『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のイ・ドンウクと、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズのイ・ソン…
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キム・ダミ×ソン・ソックが奇想天外な異色バディに！連続殺人を追う新感覚サスペンス『ナインパズル』独占配信中
10年前に起きた未解決事件の唯一の目撃者であるプロファイラーをキム・ダミ、彼女を容疑者だと疑っている刑事をソン・ソックが演じ、ホットな共演で期…
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パク・ウンビンが笑い泣き叫ぶ…狂気の演技に騒然「ハイパーナイフ 闇の天才外科医」独占配信中
韓国の国民的女優パク・ウンビンの主演最新作『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』がDisney+（ディズニープラス）で独占配信開始。師弟関係にあった2人…
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業界の裏側も！報道で真実を暴く！キム・ヘスの真骨頂『トリガー ニュースの裏側』日本配信スタート
政治資金問題、物価高、闇バイト……などなど、憂鬱で息苦しくなるニュースが多かった2024年。個人で問題を解決することは出来ず怒りをぶつける場所も…
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「怖いって思ってごめん！」謎多い多くの伏線から圧巻の展開『照明店の客人たち』ついに全話配信
『照明店の客人たち』は、不可思議なドラマだ。初見はモノクロで見えていたものが、もう一度観るとカラーで見えてくるような。はじめはよくわからない…
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シン・イェウン、東京での記念ショットを続々と公開！雨の中でも茶目っ気あふれる姿
女優のシン・イェウンが、愛らしい魅力をアピールした。彼女は最近、自身のInstagramに「ふざけなきゃ」というコメントと共に、数枚の写真を掲載した…
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【PHOTO】“SMROOKIES出身ショウヘイ所属”MYTRO、新バラエティ「真心姉さん」記者懇談会に出席
26日午後、トロット（韓国の演歌）アイドルのMYTRO、作曲家のチョ・ヨンスが、ソウル江南（カンナム）区のspigen Hall（シュピゲンホール）で行われた…
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WayV、6thミニアルバム「FREQUENCY」でカムバック…今年は日本デビューも“愛に応えられて幸せ”
WayVが6thミニアルバム「FREQUENCY」を発売し、カムバックした。今回のアルバムはタイトル曲「FREQUENCY」の韓国語・中国語バージョン、19日に先行公…
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SEVENTEEN ディエイト、初の中国ミニアルバム「STARDUST」コンセプトフォトを公開…神秘的な雰囲気
SEVENTEENのディエイトが、新たな魅力を予告した。彼は24日と26日、SEVENTEENの公式SNSを通じて12月4日に発売する初の中国ミニアルバム「STARDUST」の…
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韓国の大人気エリア「聖水」ショッピングガイド！SM本社やグッズショップもチェック
ソウルのトレンドの最先端といえば、聖水（ソンス）。韓国MZ世代の人気スポットで、さまざまなブランドショップやカフェ、大手芸能事務所の所在地とな…
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「酔いしれるロマンス」イ・ジョンウォン、キム・セジョンの気持ちを確認【ネタバレあり】
※この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。イ・ジョンウォンが、葛藤を克服する人物の心理変化を描いた。先日、ENAで放送され…
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チョン・ヘイン、日本ドラマの出演を辞退？坂口健太郎とのW主演と報道も
TBSの新ドラマが、俳優チョン・ヘインの出演が不発となり、ドラマ制作に苦戦していると報じられた。本日（26日）、日本メディアのポストセブンは、来…
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ビョン・ウソク、大胆なオールバックも！ギャップのある魅力が詰まったグラビアを公開
26日、雑誌「Esquire」12月号を飾った俳優ビョン・ウソクのグラビアが公開された。ビョン・ウソクは巧みなポーズと憂愁に包まれた眼差しで、一緒に撮…