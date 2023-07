米カリフォルニア州モデストにある公園で今月8日、ホームレスの女性(27)が草刈り機に轢かれて死亡した。作業員は寝ていた女性の存在に全く気付いておらず、通り過ぎた後で人を轢いたことに気付いたという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

カリフォルニア州モデストのビアード・ブルック公園で8日正午頃、草の茂みで寝ていたクリスティーン・チャベスさん(Christine Chavez、27)が、トラクター後部に装着されていた草刈り機に轢かれて死亡した。

トラクターは「ジョンディア(John Deere)」と呼ばれる農業機械のブランドで、造園業者「グルーバー造園サービス」の作業員(名前などは明らかにされず)が運転していた。

現場には作業員から通報を受けた警察がすぐに駆けつけたものの、クリスティーンさんはその場で死亡が確認された。クリスティーンさんはここ数年ほどホームレス生活をしており、事故が起きる前には近くの小川で洗髪しているのを目撃されていた。

父クリストファーさん(Christopher)はこの事故について「娘は殺されたんだよ」と述べており、このように続けた。

「連絡を受けて現場に行くと、娘の遺体の一部があちこちに散らばっていてね。警察を呼んだほどだよ。娘の骨片や頭蓋骨の一部、歯まで落ちていて、それはひどかったね。」

クリストファーさんによると、一帯の茂みには肉片が散らばり、毛髪や当時クリスティーンさんが着ていた洋服が放置されたままだったそうで、思わず拾い集めたという。また事故後、気持ちに整理をつけようと現場を訪れたクリスティーンさんの姉妹ロザリンダさん(Rosalinda)も「辺り一面に遺体の一部が散乱していた。大きな塊もあり、草で覆うようにしてあるだけだった。本当に恐ろしい思いをした」と語っている。

クリスティーンさんの遺族は「遺体の回収をしっかり行わなかったのは、彼女がホームレスだったからでは?」と疑念を抱いており、「犬の死骸を回収する時だってもっと時間をかけるだろう」と憤りを隠せない。

ビアード・ブルック公園は、事故が起きた前日の7日に「E. & J. ガロ・ワイナリー」が所有権を取得したばかりだった。E. & J. ガロ・ワイナリーは事故後、遺族に哀悼の意を表し、同ワイナリーとグルーバー造園サービスは警察の捜査への全面的な協力を約束しているが、遺族の腹の虫はおさまらない。

クリスティーンさんの義理のきょうだいで、自らも草刈り機で仕事をした経験を持つホゼ・ザルメーノさん(Jose Zermeño)は、作業員の落ち度について、このように指摘している。

「トラクターで草刈り機を引っ張っている時は特に、前方に何があるのか注意を払うものだ。もし作業員がクリスティーンに気付かなかったというのであれば、それは仕事をしっかりこなしていたとは言い難い。」

なおクリスティーンさんには9歳の娘がいるそうで、遺族は「あの子は母親なしで生きなければならなくなった」と嘆き、兄ランディさん(Randy、33)は次のように述べた。

「妹は愛されていた。ただ唯一、欲しかったのは自由だった。」

「ホームレスだって人間。他の人と同じように扱われるべきだ。このようなことが二度と起こらないようにするためにも、市はホームレスを守ることができるように条例を改正する必要がある。」

ちなみに地元では「ホームレスのための施設をつくるべき」という声もあがっているようで、このニュースには「ホームレスへの対策が急務だろうね」という声のほか、「被害者の女性は草刈り機の音が聞こえなかったのだろうか? 音楽を聴いていたの? それとも薬物依存者? アルコールか?」「すでに亡くなっていたのでは?」「これだけ家族が周りにいながら、なぜホームレス?」「こんな死に方は悲惨すぎる」「悲劇だ」「安らかに」といったコメントが寄せられている。

画像は『New York Post 2023年7月16日付「Landscaper fatally runs over homeless woman sleeping in California park with lawnmower」(GoFundMe)(ABC 10)』『The Mirror 2023年7月16日付「Mum 27, killed after being run over by LAWNMOWER while laying down in park」(Image: Fox News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)