海外の事件・事故
『海外の事件・事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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タイ14歳生徒が学校銃撃 5人死亡
TBS NEWS DIG
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タイで銃撃事件 5人死亡23人負傷
TBS NEWS DIG
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タイの学校で発生した銃撃事件 警察当局は生徒と教師計6人が死亡と明らかに
共同通信
2026年8月6日
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タイで24歳サッカー選手が死去 試合中に落雷が発生し雷が直撃
ゲキサカ
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24歳のタイ人サッカー選手、試合中に落雷を受けて死亡 問題指摘する声も
タイ3部リーグのヤラFC所属、24歳のサフワン・アワエ選手が犠牲になった
中央日報
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韓国プロ野球の試合で心停止の救急患者が発生 猛暑対策を議論か
8月4日の試合中に20代男性観客が心停止となる事態が発生したことが契機
サーチコリアニュース
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AIが評価試験中に実在の人や組織へサイバー攻撃 英研究機関が報告
FNNプライムオンライン
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韓国在住の20代日本人女性インフルエンサー ライブ配信中に死亡
女性の知人からの通報を受け警察が出動し、女性が死亡しているのが見つかったという
中央日報
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米スペースXが打ち上げたロケットの残骸 月面に衝突か
FNNプライムオンライン