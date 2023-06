小さいけど上手く高得点を狙えるかな?

昭和の昔に大流行したアーケードゲーム『スペースインベーダー』。今でもたまーにテレビでは、当時の大人たちが筐体の上に100円玉を積んで熱中している懐かしの映像が流れることがあるかと思います。

そんな一大ブームから、すでに45年。6月16日にやって来る「スペースインベーダーの日」を祝して、ほぼ1/6サイズとなったテーブル型『スペースインベーダー』が発売されることになりました。

名古屋撃ちができる貯金箱

「遊べる貯金箱 スペースインベーダー テーブル筐体型」はその名の通り貯金箱で、100円玉を80枚貯めることができます。

しかも硬貨を入れるたび実際にプレイができ、かつて鍛えた名古屋撃ちやレインボーも披露することが可能。昔に熱狂した人たちは、あの日に帰れますね。

テーブルの角の補強部分とかね

コントロールパネルやステッカーなど、細部も忠実に再現されています。さすがにコーヒーカップや灰皿は置けないので、これの隣にあれば雰囲気もソレっぽくなりそうです。

予約でオマケのコースターもゲットだぜ

気になるお値段は1万2500円。6月7日から2024年1月12日まで、特設サイトで予約をすると、45周年記念のオリジナルラバーコースターが貰えるオマケ付き。早速ポチらないとですね。

名作アーケードゲームはまだまだあるので、シリーズ化してほしいところです。

