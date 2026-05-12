超音波は人間の可聴域である約2kHz〜20kHzを超える高い周波数の音波であり、すでにエコー検査や医療機器の洗浄などに用いられています。ブラジル・サンパウロ大学の研究チームが主導した実験では、超音波を使ってインフルエンザウイルスや新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を破壊することに成功しました。Ultrasound effectively destabilizes and disrupts the structural integrity of enveloped respiratory viruses | Scientific