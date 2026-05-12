黒のパーカーのフードを被り、深夜に駐車場を徘徊する男性──。防犯カメラの映像に映るのは、昨年"ロールス・ロイス蹴り男"としてニュースになった山元啓太被告（逮捕時・24）だ。【現場写真】被告が持っていた特徴的な色のカバン、広範囲にわたりヒビが入っているフロントガラス被告人は昨年1月18日未明、渋谷区千駄ヶ谷の駐車場で、停めてあった高級外車ロールス・ロイスのフロントガラスを蹴るなどして壊した疑いで、同年6