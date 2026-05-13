世帯年収がいくら上がっても、生活水準を変えずに淡々と暮らすもいる。投稿を寄せた東京都の40代男性（専門職）は、自身の年収が1400万円で妻は700万円。さらに配当や不動産の賃料収入を合わせると世帯年収は4000万円を超えるという。しかし、結婚して20年経つ今も「結婚当初とはお互い収入も全く違いますが、生活水準はそれほどあげていません」と明かす。「食費、生活費は10万、オーケーやコストコ、ロピアなどを主に活用」男性