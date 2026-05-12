三重県の商業施設の男子トイレで4歳の男の子を個室に連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして無職の男が逮捕されました。 不同意わいせつや監禁などの疑いで逮捕されたのは、三重県伊勢市の無職の男(23)です。 警察によりますと男は3月29日、三重県の商業施設で男子トイレにいた4歳の男の子を抱きかかえて個室に連れ込んで監禁し、わいせつな行為をした疑いが持たれています。 警察の調べに対し男は容疑を認め