【カイロ共同】ロイター通信は12日、ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたと報じた。サウジ空軍が3月下旬に実施したとみられ、標的は不明。欧米とイラン当局者の話として伝えた。サウジによるイラン領内への攻撃が確認されたのは初めてとしている。米紙ウォールストリート・ジャーナルはアラブ首長国連邦（UAE）も4月上旬にイランをひそかに攻撃していたと報じており、湾岸諸国が戦闘に巻き込まれてい