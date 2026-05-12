5月10日、俳優・アーティストの山下智久が『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演。かつて“修二と彰”として一世を風靡した、亀梨和也との関係性について語り、注目を集めている。番組内で山下は、2005年放送のドラマ『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系）の主題歌として発売された『青春アミーゴ』が、現在でもカラオケでリクエストされることを明かし、「（そのときは）全力で歌います」と笑顔で語った。さらに、MCの林