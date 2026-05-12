歌舞伎俳優・坂東彌十郎（69）が今期、3本の連ドラに登場している。坂東彌十郎は変幻自在に3つのドラマに出演 掛け持ちする俳優は片手間なのではなくて芸達者なぜ、これほど彌十郎人気が高いのか。それは「デレデレ」「ニコニコ」「オロオロ」「ヒリヒリ」すべてを表現できる貴重なおやじ俳優だからだ。注目を集めるきっかけになった三谷幸喜作の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、主人公・北条義時（小栗旬）の父・時政役だ