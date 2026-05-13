姿を消したコンカフェ嬢新宿の繁華街、歌舞伎町のトー横のGiGO（ゲームセンター）前に「呼び込みロード」と呼ばれているエリアがある。夜になると、呼び込みのコンカフェやガールズバーの店員が道の両サイドに、多いときでは20ｍほどの長さで整列するためにこう呼ばれているのだ。しかし、４月からこの場所に異変が起きている。呼び込みをする女の子がほとんどいなくなったのだ。どうやら新宿区へクレームが入り、このエリアでの呼