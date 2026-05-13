日本屈指の高級住宅街として知られる芦屋。今、SNS上ではそんな芦屋のスーパーの驚くべき光景が、大きな注目を集めている。「芦屋のいかりでオーパスワンが平置きで売られてんのわろたwさすがw」とその模様を紹介したのはがぶこさん（@bugabu_ga）。【写真】高級ワインを鍵もかけずに平置きしている…さすが芦屋ですオーパスワンと言えば、カリフォルニア・ナパヴァレー産のプレミアム赤ワイン。ワイン好きなら「一度は飲んでみた