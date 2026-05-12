サバンナの高橋茂雄（50）が10日深夜、自身のXを更新。ここ数日、話題となっていた「後輩イジメ騒動」について謝罪した。【もっと読む】パンサー尾形「嫌いな芸人」発言で“墓穴状態”に…炎上招く匿名トークは「百害あって一利なし」発端は、お笑い芸人の中山功太（45）が、5日配信の「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」（ABEMA）で「僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんです