夏山シーズンを約2カ月後に控えた富士山で、閉山中にもかかわらず遭難事故が相次いでいる。相次ぐ救助要請に、地元自治体の首長は強い懸念を示した。外国籍登山者の遭難相次ぐ夏山シーズンの始まりまで約2カ月を切った日本一の山「富士山」。閉山中も多くの人でにぎわいを見せる一方で、相次いでいるのが遭難事故だ。5月3日には、9合目付近で休憩していた中国籍の男性が数百メートル下に滑落し、救急搬送された。さらに横殴りの雪