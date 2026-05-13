ホワイトハウス出発時に報道陣と話すトランプ氏＝12日/Kevin Dietsch/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は12日、記者団に対し、イランとの和平合意に向けた動きを進めるに当たり、米国民の経済的苦境は最優先事項ではないと発言した。トランプ氏は中国訪問へ出発する前、ホワイトハウスの外で「米国民の経済状況については考えていない」とコメント。「誰のことも考えていない。私が考えているのはただ一つ、イランに核兵器を持