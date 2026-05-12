40代の会社員Aさんは、就寝時には消灯した後も、ベッドで身体の左側が下になるような姿勢になりながら右目でスマホを眺めるのが日課です。しかしある夜、ふとトイレに起きようとすると、スマホを見ていた右目の視界だけが真っ暗で何も見えなくなっていました。【写真】空気階段もぐら、123キロ→85キロ大幅減量した理由は……「もしかして失明した…！？」と焦ったAさんですが、15分ほどで視界は元通りに。翌日Aさんは自身に起きた