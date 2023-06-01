創業して間もない頃の伊那食品工業の工場＝1959年、長野県伊那市伊那食品工業は長野県伊那市に本社を置く寒天のトップメーカー。業務用のほか家庭向けに「かんてんぱぱ」ブランドで、寒天を使ったスイーツや麺類も手がける。1958年6月設立。同年秋に21歳で入社し、後に社長となる塚越寛さん（現最高顧問）が再建、成長させた。（共同通信＝浜谷栄彦記者）寒天は寒冷で乾燥した内陸部が生産に適し、長野県は古くからの主要産地