チャンピオンシップ（イングランド2部）・昇格プレーオフ準決勝のセカンドレグが12日に行われ、サウサンプトンとミドルスブラが対戦した。ミドルスブラのホームで9日に行われたファーストレグはスコアレスドローという結果に終わった。よって、この試合の勝者が昇格プレーオフ決勝へ進むことになる。なお、サウサンプトンの松木玖生はこの重要な一戦に先発出場した。試合は5分に早速スコアが動く。ミドルスブラの敵陣でのパ